Bleus : et si on essayait le 3-4-3 ?

L’équipe de France joue en 4-4-2 depuis la deuxième mi-temps de France-Irlande à l'Euro 2016. Un changement dicté par la nécessité de changer le cours du match et la volonté de mettre Antoine Griezmann dans les meilleures dispositions possibles. Ce choix s'est avéré payant il y a un an, mais est-il toujours judicieux aujourd'hui ? Entre la baisse de forme de Grizou, les carences défensives de nos latéraux, l'abondance de défenseurs centraux et la nonchalance de certains joueurs offensifs, un 3-4-3 ne serait-il finalement pas plus adapté ?