Quand un supporter remplace le juge de touche en Coupe de Belgique

Le supporter en mode juge de ligne le voici via @sporza pic.twitter.com/Gkd2GlSdIa — Vincenzo Ciuro (@VincenzoCiuro) 29 novembre 2017

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le quart de finale de Coupe de Belgique, remporté mercredi soir par Genk face à Malines au bout de la nuit (1-1, 5 t.a.b à 4), a été éprouvant pour tous les organismes. À tel point que l’arbitre principal, Christof Dierick, puis son remplaçant, Nicolas Laforge, se pètent avant la fin de la rencontre. Dans la confusion la plus totale et après consultation du règlement, le speaker du stade Argos Achter de Kazerne a prié un éventuel arbitre présent dans l’assistance de bien vouloir se manifester. Un spectateur providentiel, et arbitre en divisions amateurs à ses heures perdues, s’est donc manifesté pour occuper la place manquante de juge de touche, et permettre au match de se poursuivre.En plus, le vert lui va plutôt bien.