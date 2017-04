Blatter veut faire revenir Platini

0

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand Sepp Blatter sort de son silence, ce n'est pas pour rien. On le pensait brouillé à vie avec son ex-compère Michel Platini quand le Français déclarait il y a trois semaines que le Suisse était un égoïste qui voulait son scalp, mais visiblement, Blatter a décidé de mettre cette querelle de côté : «Pour rappel, Michel Platini a été suspendu huit ans par la commission d'éthique de la FIFA, réduit à quatre ans par le Tribunal Arbitral du Sport, pour avoir reçu un paiement de deux millions de francs suisses par Sepp Blatter. Cette suspension avait alors empêché l'ancien Turinois de briguer la présidence de la FIFA.Un retournement de situation incroyable que Blatter explique par des éléments nouveaux : «» .Pour finir, l'ancien président de la FIFA assure qu'il n'a jamais cherché à porter préjudice à l'ancien capitaine des: « Qu'il me traite d'égoiste, j'accepte. Mais moi je l'ai aidé à devenir président de l'UEFA en 2007, et on avait de bons contacts, alors je ne comprends pas son atttitude. Dire que je voulais lui nuire, ça ne tient pas la route »Quel philanthrope ce Sepp.