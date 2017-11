1

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Balaise Matuidi.Dans un entretien accordé au Blaise Matuidi est revenu sur son début de saison sous ses nouvelles couleurs de la Juventus de Turin. Après six ans passés à Paris et une carrière entièrement effectuée dans l’Hexagone, le milieu français de trente ans avait besoin de s’échapper et révèle qu’il ne regrette pas Paris. «, pose Blaisou.Auteur de sept titularisations en championnat et deux autres en Ligue des champions, l’ancien Troyen se montre un peu plus mitigé concernant son début de saison. «Il suffira d'en planter trois contre le Barça dans quinze jours.