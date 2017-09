Blaise de Turin

Second choix du mercato estival turinois et fraîchement débarqué en Italie, Blaise Matuidi ne baragouine pas encore la langue de Dante, mais a compris instinctivement le football de la Juventus, où il impressionne déjà dans l'entrejeu. Plus qu'à l'aise, Blaise.



Cet été, la Vieille Dame a d'abord longtemps zieuté les grandes carcasses longilignes d'Emre Can et Nemanja Matić. Mais ces deux-là ne souhaitaient manifestement pas rejoindre le Piémont. Alors, la Juve s'en est retournée vers son flirt d'été habituel : Blaise Matuidi. Un joueur qu'elle avait déjà furtivement approché à l'été 2016. Cette fois-ci, l'affaire est dans le sac. Et Matuidi peut démontrer une capacité d'adaptation éclair, en enchaînant les bonnes performances. Si bien qu'après cinq journées de Serie A, la direction et lesturinois sont tous d'accord sur une chose : Blaise semble fait pour la Juventus. Et inversement.Les débuts réussis du Français dans le Piémont s'illustrent d'abord par ses statistiques : déjà quatre titularisations en C1 et Serie A, six matchs et 411 minutes de jeu disputées sous le maillot. Surtout, une densité et une disponibilité au milieu de terrain qui ont conquis à peu près tout le monde. Les médias transalpins en tête : Matuidi est le second joueur le mieux noté de la Juventus après Dybala dans les colonnes de la. Mais aussi Massimiliano Allegri, qui en pince déjà sérieusement pour l'ancien Parisien. Leitalien ne s'en cache pas : entre lui, Blaise et la Juventus, le courant passe instinctivement. «» , lançait ainsi Allegri après la victoire de la Juve face à Sassuolo le week-end dernier. «Un cocktail de qualités basiques, mais précieuses, que la Juve a toujours valorisées, en veillant à intégrer régulièrement des soldats de l'ombre irréprochables à son effectif, le dernier en date étant l'inoxydable Stefano Sturaro. Matuidi, bien sûr, est d'un tout autre standing que le milieu de terrain italien, mais il n'a pas posé son sac dans le Piémont avec l'assurance de se voir attribuer un statut de titulaire en puissance. Devant lui, Miralem Pjanić, Claudio Marchisio et Sami Khedira tiennent la corde pour jouer devant la défense du 4-2-3-1 de Max Allegri. Ce qui ne condamne pas pour autant le Français au banc de touche. Car la Juve comme le joueur ne sont pas dupes : les blessures récurrentes des très fragiles Marchisio et Khedira, tous deux probablement indisponibles pour le derby face au Toro ce samedi, font partie intégrante du quotidien deset laissent à Matuidi l'opportunité de cumuler les minutes sur le pré.Et si Blaise n'est pas parti pour être un indéboulonnable du onze type, il reste une valeur sûre à son poste en Europe, que la Juve a minutieusement observé et supervisé, comme l'explique Matuidi lui-même : «» Dès lors, pas étonnant de voir Allegri responsabiliser sans hésiter le Français, alors même qu'il accorde un temps de jeu assez faible à d'autres recrues piémontaises plus onéreuses comme Bernardeschi et Douglas Costa, qui, à défaut d'avoir d'emblée la confiance de leur coach, vont devoir progressivement la gagner.Néanmoins, à écouter Allegri et au vu des premières copies de Matuidi, il serait réducteur de limiter ce dernier à un rôle de douzième homme de luxe. Car Blaise ne fait pas que renforcer numériquement l'entrejeu de la Juve, il participe aussi à faire gagner en verticalité et en mobilité le milieu. Le profil du Francais reste en effet unique au sein de l'effectif piémontais. Au savoir-faire tactique de Khedira et aux gâteries techniques de Miralem Pjanić, il oppose son incomparable volume de jeu, sa science du duel et ses courses dequi lui permettent de se projeter dans les deux surfaces. Face à la Fiorentina ce mercredi, le Français a une fois de plus imprimé sa rythmique à la partie, en étant notamment auteur d'un déboulé tout en puissance sur le côté gauche, qui a été à deux doigts d'offrir un penalty aux siens.Un profil explosif, hyperactif et hargneux qui manquait à l'effectif de la Vieille Dame depuis le départ d'Arturo Vidal en 2015. Et si Matuidi n'est pas aussi talentueux balle au pied que le Chilien, Allegri n'a pas manqué de relever que pour la Juve, «» Certainsturinois n'ont, eux, pas manqué de relever que le numéro de maillot de Matuidi, le 14, qu'il portait aussi au PSG, était également celui choisi par Didier Deschamps lorsqu'il évoluait à la Juventus. Comme un signe supplémentaire que Blaise et la Vieille Dame étaient décidément faits pour s'entendre.