Blackpool s'entraîne en réalité virtuelle

Celle-là, la sériene l'avait pas vue venir.Dix-huitièmes de League One (la troisième division anglaise), les joueurs de Blackpool n'ont que deux petits points d'avance sur le premier relégable. À situation critique, réaction drastique : lesprendront désormais part à des séances d'entraînement en réalité virtuelle !Armés de casques et de capteurs, les joueurs s'entraînent sans ballon, forcément, dans des salles presque vides. Cette nouvelle formule est censée permettre aux joueurs de mieux appréhender les différentes situations de jeu et de s'améliorer techniquement.Rendez-vous samedi contre Walsall pour découvrir les premiers effets de ces entraînements 2.0. Et pour voir à quoi cela ressemble, c'est par ici