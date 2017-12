Blackface : La mémoire dans le foot ?

SOFOOT.com // Foot & Société // Billet d'humeur

Antoine Griezmann ne s'y attendait sûrement pas. Et c'est certainement le plus terrible. Le temps d'une photo où il s'est mis en scène – volontairement et sciemment - grimé en joueur noir des Harlem Globe Trotter, le gendre idéal du foot français a basculé dans l'upside-down du politique. Il a ouvert sans le désirer, mais bien de son fait, la boîte de Pandore de l'impensé raciste de la France. La guerre des tweets et des interprétations en 240 caractères a pris la suite. Tout le monde en oublie au fond le plus grave : comment en 2017 est-il possible de faire cela et surtout pourquoi personne ne se demande d'ou vient cette ignorance de notre propre histoire.

1.22k