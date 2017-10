Billericay Town FC (D7 Anglaise) recrute deux SDF

LG

Merci Patron !Glenn Tamplin, président du modeste Billericay Town FC (D7 anglaise) a annoncé via Twitter avoir recruté et logé deux SDF locaux, qui travailleront désormais pour le compte du club. Ainsi, Richard , un ancien vétéran de guerre, sera chargé de s’occuper de l’entretien des locaux, tandis que son pote Ray bossera dans la sécurité du stade du club d’Isthmian League Premier Division., explique Tamplin pour le, lui qui est arrivé en décembre dernier.À noter cependant que l’écrasante présence de Glenn Tamplin sur Twitter lui a aussi coûté quelques points en matière de comm’, puisqu'il n’arrête pas de traiter de «» tous ses détracteurs, et leur demande accessoirement de se suicider. Tamplin avait également assuré qu’il quitterait le réseau du petit piaf bleu jusqu’à la fin de la saison, après sa défaite lors du math d’ouverture face à Kingstonian (0-1). Il était finalement revenu le mardi suivant.Enfin un peu de concurrence pour Jean-Michel Aulas