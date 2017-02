Bilić en tribune pour avoir fracassé un micro

0

CP

Invariablement, lorsqu'un coach encaisse un but dans les arrêts de jeu, il ressent le besoin immédiat de se défouler, sur quelque chose ou quelqu'un. Certains s'en prennent à l'arbitre, d'autres à leur homologue. Slaven Bilić, lui, est un brin plus original.Ce samedi, lors du, entre West Ham et West Brom, l'entraîneur n'a pas su maîtriser ses nerfs à la suite de l'égalisation (2-2) de Gareth McAuley dans les derniers instants de la partie. Le Croate a fracassé un pauvre micro, qui a eu le malheur de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Un coup de sang qui a déplu, à Michael Oliver, l'arbitre de la rencontre, qui a décidé de renvoyer le coach en tribune.Peu importe, Bilić a patiemment attendu le coup de sifflet final pour prendre sa revanche. «» , s'est insurgé l'entraîneur au micro de la BBC, après le match.Comme quoi, rien ne vaut le classique «» .