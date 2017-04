Bilbao sur le fil

0

Eibar 0-1 Athletic Bilbao

Et Eibar craqua.Lors de la dernière minute, et c'est d'autant plus cruel. En déplacement chez le huitième de Liga, l' Athletic Bilbao a galéré comme jamais pour récupérer les trois points. Pourtant, l'adversaire a joué plus d'une demi-heure à dix (Escalante étant expulsé à la 56minute de jeu). Finalement, les Basques ont trouvé la faille dans le temps additionnel par García, ce qui leur permet de rester dans la roue de Villarreal (cinquième à un petit point seulement).Pour Eibar , la saison est d'ores et déjà terminée. Mais n'est pas mauvaise pour autant.