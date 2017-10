Bilbao se réveille face à Séville

50

Maudits en terres basques depuis huit ans, les Andalous n’ont pas réussi à mettre un terme à cette malheureuse série.Les deux équipes ne fréquentent pas les mêmes zones du classement cette saison, au FC Séville le haut du panier, à l’ Athletic Bilbao les bas-fonds de la Liga. Et pourtant, Andalous et Basques jouent d’égal à égal ce samedi après-midi.Susaeta offre la première occasion de la rencontre à Bilbao, mais Sergio Rico , droit dans ses crampons, s’allonge parfaitement sur sa ligne (25). Cette tentative booste le FC Séville qui tente à son tour sa chance quelques minutes plus tard, mais Corchia sur coup franc (34), Ben Yedder une minute plus tard, puis Lionel Carole (39) échouent tour à tour sur un énorme Kepa. Remise sur de bons rails par leur portier, l’équipe andalouse, «» des tentatives adverses, finit par trouver le chemin des filets juste avant la pause. Moment choisi par Vesga pour lober Sergio Rico . Aduriz, présent devant le but au cas où, n’a même pas besoin de toucher la balle.Le spectacle offert pas les deux équipes dans le premier acte n’est pas présent au retour des vestiaires. Les Sévillans, décevants à la reprise, subissent et ne se montrent à aucun moment dignes de leur place de dauphin du FC Barcelone . Même Ben Yedder voit sa tentative d’imitation du but de Vesga fuir le cadre (52). À l’inverse, ce dernier, bien dans sa partie, manque de doubler la mise à l’heure de jeu, mais sa tentative touche le bois. Malgré la volonté des Basques de tuer le match, le score en reste là.Bilbao s’éloigne de la zone de relégation, pendant que Séville peut apercevoir Valence, l’ Atlético et le Real dans son rétroviseur.