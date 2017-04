Bilardo : « Sampaoli est un entraîneur de 4e division »

0

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Carlos déverse sa bile.Sélectionneur de l' Argentine championne du monde en 1986 (merci Diego ), Carlos Bilardo est un entraîneur clivant. Pour certains, l'Argentin a révolutionné le football alors que pour d'autres, comme Johan Cruyff , il l'a « tué » . Adepte d'un football pragmatique, «» a longtemps été opposé au romantique Carlos Menotti et leurs divergences de points de vue ont donné naissance à deux courants de pensée chez les entraîneurs argentins : «» et «» . Jorge Sampaoli, le coach du FC Séville , fait clairement partie de la première catégorie, et Bilardo ne veut pas entendre parler du double vainqueur de la Copa América avec le Chili comme d'un grand technicien : «Alors que Sampaoli est pressenti pour prendre la sélection, Bilardo prévient : «Des millions d'Argentins sont prêts à faire ta valise Carlos.