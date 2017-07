Bilan de la saison 1016-1017

SOFOOT.com // Foot & Féodalité // Bilan de l'année 1016

Entre l’éclosion du preux chevalier Kylian le Précoce et l’épopée chevaleresque de Zinédine le Chauve, le peuple de France a trouvé de quoi s’enthousiasmer un peu en cet an de grâce 1017. Et ce, malgré les invasions vikings, les nombreux procès en sorcellerie et l’épidémie de peste qui décime actuellement le Royaume de Robert le Pieux.