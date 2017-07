Biglia officiellement rossonero

NG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Milan AC continue de chiner.Et la dernière affaire en date desse nomme Lucas Biglia . Arrivé à la Lazio il y a quatre ans, l'international argentin faisait presque partie des meubles dans la Ville éternelle, où il occupait à merveille son rôle de milieu de terrain défensif.Mais voilà, personne ne semble résister aux sirènes milanaises depuis le début du mercato et, Biglia évoluera lui aussi en rouge et noir la saison prochaine.évoque un montant estimé à dix-sept millions d'euros (plus 3 millions de bonus).Biglia s'est engagé avec le club lombard pour une durée de trois ans, ce qui lui laisse le temps d'apprendre le nom de son nouveau club :