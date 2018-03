Bienvenue au Garges Djibson Futsal, berceau de Wissam Ben Yedder

C'est un secret de polichinelle, bien avant de faire trembler les filets de Ligue 1 et de Liga, Wissam Ben Yedder s'amusait sur les parquets de futsal. Au sein du club de Garges Djibson, là où il a fait toutes ses classes, personne n'a oublié le talent du nouvel appelé de Didier Deschamps, qui aurait très bien pu faire une grande carrière en futsal si les portes du Téfécé ne s'étaient pas ouvertes à lui.

« Il nous demandait de le sortir pour analyser le jeu de l’équipe »

Plâtré au pied droit, WBY bosse son pied gauche

Des larmes à l'aéroport de Roissy

« Plus c'est dur, plus il est content »

La France a découvert Wissam Ben Yedder un soir d’octobre 2010 face au Paris Saint-Germain de Guillaume Hoarau . L’Europe est tombé sous le charme de l’ancien Toulousain le 13 mars dernier, après son doublé sur la pelouse de Manchester United en huitième de finale retour de Ligue des champions . En attendant que le monde reste scotché par sa frappe sous la barre de Manuel Neuer en finale de Coupe du monde le 15 juillet prochain, très peu de personnes sur cette terre peuvent se targuer d’avoir vu Wissam Ben Yedder s’amuser sur un terrain de futsal. Et pourtant, une fois passée la porte blanche du gymnase Allende Neruda, niché entre la piscine et la patinoire, tout le monde semble faire partie des quelques chanceux. Il faut dire qu’ici, à Garges-lès-Gonesse, Wissam Ben Yedder est roi. Présents en tribunes pour applaudir les Garges Djibson disputant leur match de championnat de France face à l’UJS Toulouse, la centaine de supporters, que le froid et les 2€ d’entrée n’ont pas rebutés, profite alors de l’échauffement pour terminer leur kebab et commenter la sélection de WBY chez les Bleus. Une sélection «» selon Yassin, 18 ans, qui n’a, lui, pas eu la chance de voir Ben Yedder porter le maillot de Garges Djibson.Sur le terrain justement, Garges, champion de France en titre, aurait bien besoin d’un Wissam Ben Yedder pour renverser des Toulousains rigoureux qui mènent 2-0 à la pause sur deux contres. Car oui, avant d’être le deuxième meilleur buteur de la saison en Ligue des champions, le natif de Sarcelles était un excellent joueur de futsal, à en croire Parfait Mendy, cadre des Djibson qui a tapé le cuir avec l’ancien Toulousain à Garges et en équipe de France : «» Même son de cloche chez Tony Esteves, manager du club qui a eu Ben Yedder sous ses ordres : «Finalement, pas besoin de Wissam Ben Yedder pour la formation du Val-d'Oise. Remplaçants lors du premier acte, les habituels titulaires Samba Kebe et Aboubakar Coulibaly se chargent de ramener Garges devant au tableau d'affichage, tandis que Landry N'Gala régale le public à coups de gestes techniques plus fous les uns que les autres. Public qui va se lever à huit reprises pour célébrer chaque but inscrit par ses protégés qui ont totalement renversé la partie pour s’imposer finalement 8-2. Auteur du septième but, Parfait Mendy profite de cette orgie offensive pour distribuer des fleurs à l'attaquant de Séville : «» Lui aussi présent dans l'effectif de Garges Djibson, Daniel Mendy semble détenir le secret de cette polyvalence : «Jouer au football. À écouter parler tous ceux qui ont côtoyé l’ancien buteur du Téfécé, «» a toujours été le leitmotiv de Wissam Ben Yedder. Un amour du football qui n’avait pas de limites selon son ami d’enfance Daniel Mendy : «» Wissam Ben Yedder ne peut alors pas choisir entre le foot à onze et le futsal. C’est donc avec une double licence que le bourreau de Manchester United fait toutes ses classes avant de s’envoler du côté de la Haute-Garonne pour se consacrer uniquement au foot sur gazon.Et pourtant, tout semblait indiquer que l’avenir de WBY s’inscrirait sur un parquet : «(alors entraîneur adjoint de l’équipe de France U21 de futsal, ndlr)"Il est extraordinaire le petit."» , se remémore Tony Esteves. Une rencontre que Ben Yedder a failli louper pour un problème de papier : «» , poursuit le manager des Djibson. Wissam Ben Yedder ne le sait pas encore, mais cette sélection en équipe de France va sonner le début de la fin de sa carrière de joueur de futsal.Alors qu’il claque ses premiers buts en CFA du côté d’Alfortville, Ben Yedder se voit obligé de mettre un terme à sa pratique du futsal pour se consacrer uniquement à sa carrière à onze qui va le voir quitter sa région parisienne natale pour s’envoler à Toulouse. Exilé dans le Sud-Ouest, puis en Andalousie, WBY n’en oublie pas pour autant la ville de Garges-lès-Gonesse qu’il revient voir dès qu’il en a l’occasion, ni ses copains d'enfance qu’il appelle régulièrement et qui «» , ni le club de Garges Djibson comme le confirme Tony Esteves : «» À condition d’avoir un truc en plus au niveau du cerveau, à écouter Jean-Patrice Mendy, qui a coaché Ben Yedder à onze comme en salle : « Nabil Fekir et Kevin Gameiro sont prévenus : Wissam Ben Yedder compte bien se battre jusqu’au printemps pour faire partie du voyage en Russie . En tout cas, son passeport biométrique est prêt.