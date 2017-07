Bienvenue au FC Fake

Dans le New Jersey, un club a vu le jour il y a trois ans. Décidé à se mêler à la fête du football moderne, le Asbury Park FC ne base sa stratégie que sur le merchandising, envisage de construire un stade, mais a la particularité de n'avoir... aucune équipe. Entretien avec les fondateurs du seul club invaincu de la planète foot.

« Invaincu. Aujourd’hui. Demain. Pour toujours »

« Si on en a marre, on se vendra aux investisseurs chinois »

Mieux vaut en rire qu’en pleurer

PRESS RELEASE:#APFC announce intentions to construct waterfront stadium in Asbury Park. https://t.co/qoN39FOc2d pic.twitter.com/cFzoyK0i0P — ASBURY PARK FC (@AsburyParkFC) 11 juillet 2016

Maillot rétro et création d'un club rival

Le Asbury Park FC a tous les attributs d’un club de football. À une lettre près, son maillot rappelle celui du Chelsea d'il y a quelques années avec son sponsor « SAMESONG » . Ce club possède tout sauf une équipe composée de joueurs de chair et d'os. Cette idée, moins folle qu’il n’y paraît, a été lancée il y trois ans et a germé dans les têtes de Shawn Francis et Ian Perkins, après que les deux compères eurent remarqué la difficulté de jouer au football dans le New Jersey. Ian, guitariste anglais du groupe Gaslight Anthem, a débarqué auxil y a quatre ans. Il cherchait alors un endroit où taper le ballon : «» Shawn, lui, pro des réseaux sociaux qui a bossé pendant dix ans pour la MLS, a une vision bien précise : «» Les gens n’ont plus envie de jouer ni même de voir des matchs ? Très bien, les deux amis vont donc leur donner ce qu’ils veulent. Les joyeux lurons, dont la plupart desont lieu dans lesd’Asbury, ont vu Umbro US les contacter pour réaliser le maillot du club. «, en rit encore Shawn.Polos, survêts, etsuivront bientôt. Le Asbury Park Football Club n’est en fait que le résultat de la vision de deux nostalgiques d’un football populaire fondée sur des valeurs, et sur une identité culturelle, sociale ou politique, et rattachée à un territoire. «» , lance Ian d’un air désolé. Jouir et surtout rire de ce qu’ils prétendent dénoncer, c’est le credo des deux lascars qui ont démarré cette aventure pour «» . Les sourires d’aujourd’hui doivent être un peu plus larges que ceux d’hier, car l’APFC rencontre un certain succès. Les cent premiers maillots livrés par Umbro sont en rupture de stock, et le reste des équipements se vend bien, notamment ce T-shirt où figure ce slogan, un brin prétentieux, du club : «» , renvoyant à la maison les «» et «» .Au premier abord, l’APFC a l’air d’une grosse farce, mais son développement repose sur une stratégie parfaitement huilée, le fameux «» de René Dubos. Ce club s’adresse d’abord au New Jersey, dont les principales franchises qui l’habitent – les Brooklyn Nets (NBA) et les Red Bulls (MLS) – se sont associées au nom d’un New York plus vendeur. Shawn affirme que c’est aussi cet aspect qui l’a décidé à lancer le club : «» Et il confirme que désormais, les habitants du coin flairent la piste de l’APFC. Il reçoit ainsi des emails qui témoignent de la zizanie semée dans les têtes.fake news, ajuste-t-il.» Un bel écusson aussi, un visage souriant, la mascotte non officielle de la ville et dont le nom est devenu l’aimable surnom du club :. Ian, lui, observe son «» comme un hobby qui depuis mars dernier ne leur fait plus perdre un rond et les fait toujours rire autant : «Si Ian se souvient avec regret du football britannique d’autrefois, il n’oublie pas la dualité dans laquelle il est longtemps resté enfermé, entre valeurs populaires et violences exacerbées. «(en Angleterre),décrit-il.» Une surenchère de blagues plus grosses que leurs auteurs, c’est la signature de l’APFC. En mai dernier, le compte Twitter desannonçait la signature d’un Québécois répondant au nom douteux de Benjamin Geaux-Homme, un clin d’œil à une expression locale «» , le «» , que lancent les locaux aux touristes new-yorkais ou philadelphiens un peu trop bourrés venus squatter les plages du New Jersey pendant l’été.Six jours plus tard, le transfert de l’hypothétique joueur était annulé après une fausse engueulade dans un bar. L’an dernier, déjà, le club avait frappé fort en annonçant la construction de son nouveau stade, le Samesong Stadium. Shawn explique : «(un site où des freelances proposent leurs services, ndlr)Washington Post: "Oh c’est cool, ça va se faire !"Et comme le vintage est en vogue, leur dernier fait d’arme est la sortie d’une ligne de maillots rétro, histoire d’honorer la non-existence passée du club. Shawn et Ian pensent déjà à la suite, signer avec un nouvel équipementier : «» , et comme Bernard Tapie avant eux, ils s’apprêtent à monter une rivalité historique de toutes pièces. Le Neptune Park FC, selon le nom du parc voisin d’Asbury, sera ce rival-là, Shawn a déjà tout prévu : «» Ian, lui, pourra enfin réaliser son pire cauchemar, celui d'enrouler une(écharpe partagée aux couleurs de deux clubs, ndlr), très répandue en Premier League, autour de son cou : «» Ça n’a pas de sens sauf quand une foule de clients garnissent les tribunes de ton stade. L’APFC est a priori à l’abri de cela. C'est déjà ça.