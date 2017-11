Bienvenue à Windsor Park, le chaudron nord-irlandais !

Trente-deux ans après sa dernière apparition en Coupe du monde, l’Irlande du Nord a une idée en tête à l'heure du barrage aller programmé ce soir face à la Suisse. Victorieux de quatre de leurs cinq rencontres à domicile lors des matchs de qualification, les hommes de Michael O’Neill compteront de nouveau sur le soutien de leurs fans, pour la première manche ce soir à Belfast. Réputés pour être sectaires et hostiles vingt ans plus tôt, les supporters nord-irlandais étaient vus comme un frein au développement du football sur l’île de George Best. Désormais bruyants et unis, ils sont régulièrement mis en avant par les joueurs pour expliquer les bons résultats de la sélection actuelle.

Menaces de mort et prise de conscience

Tenue verte exigée

« Will Grigg's on Fire »

Par Charles Thiallier, à Belfast

Le coup de sifflet final de la rencontre face à l’Allemagne vient de retentir. L’Irlande du Nord concède sa première défaite à domicile en match de qualification (1-3) sans jamais avoir existé. En tribune, pourtant, l’atmosphère laisse penser l’inverse. La sono du Windsor Park lance immédiatement le fameux «» , repris en chœur par les 20 000 fans présents. Les joueurs restent de longues minutes sur la pelouse à applaudir leurs fans. Difficile d’imaginer que vingt ans plus tôt, les matchs de la sélection nationale étaient le reflet de l’affrontement entre les deux communautés majoritaires dans le pays. Une opposition qui se poursuivait dans les tribunes, où protestants et catholiques s’habillaient de couleurs différentes et s’affrontaient par chants sectaires interposés. Un conflit dont Neil Lennon, milieu de terrain de la sélection nord-irlandaise au début des années 2000, paya le prix.Le 28 février 2001 alors qu’il disputait son 36match international, il fut copieusement insulté par une partie du public du Windsor Park qui lui reprochait d’évoluer au Celtic, club connu pour avoir une majorité de fans catholiques en faveur de la République irlandaise. «» , s’était emporté Jim Boyce, le président de la Fédération nord-irlandaise de football. Quelques mois plus tard, alors qu’il devait porter le brassard de capitaine pour une rencontre face à Chypre, Neil Lennon reçut des menaces de mort et décida de quitter la sélection., explique Gary McAllister, le président de «» , l’un des principaux groupes de supporters de la sélection.Avec l’aide du gouvernement, la Fédération nord-irlandaise décide d’agir, et de lancer un programme censé éradiquer toute trace de sectarisme en tribune. Un programme dont Michael Boyd, aujourd’hui directeur du développement du football à la Fédération nord-irlandaise de football, a longtemps eu la responsabilité : «Se sentant impliqués, les supporters sont de plus en plus nombreux à participer aux réunions organisées par Michael Boyle et ses collègues. La première idée adoptée par la majorité des fans pour changer à jamais la face de Windsor Park peut surprendre. «Mais malgré toutes les initiatives prises par la Fédération et ses supporters pour tenter de faire table rase du passé, certains fans hésitent toujours à venir voir l’équipe nationale lorsqu'elle évolue à domicile. En cause, la localisation de Windsor Park. Le stade qui abrite pendant la saison les matchs de Linfield, l’équipe de la communauté protestante, est situé dans un quartier historiquement protestant. Pour s’y rendre, le plus simple est de traverser Donegall Road et Donegall avenue, deux rues où les peintures à la gloire de la «» et les drapeaux de l’Union Jack fleurissent toujours. «» , détaille Joe, fidèle supporter.Car si les fans et les dirigeants n’ont pas ménagé leurs efforts pour améliorer le visage du football nord-irlandais, ils sont les premiers à admettre que les changements politiques les ont beaucoup aidés. «» , détaille Gary McAllister. «» , ajoute Michael Boyle.Unis derrière leur équipe, les supporters nord-irlandais ont désormais acquis une nouvelle réputation, celle d’être particulièrement inventif quand il s’agit de créer des chants pour encourager leur équipe. C’est eux qui avaient lancé le célèbre «» lors de l’Euro 2016, et les soirées de foot à Windsor Park sont régulièrement propices à de nouveaux essais. «» , conclut Michael Boyle.En tribune, les dirigeants et supporters semblent donc avoir remporté une première victoire, et lorsque l’on regarde le passé comme on le fait souvent à Belfast, le résultat de ce soir pourrait presque paraître anecdotique.