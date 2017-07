Bientôt une tribune Bradley Lowery à Sunderland ?

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les pétitions dans le foot ne servent pas qu' à demander la tête de Bruno Génésio ou à retirer des numéros de maillot Il ne reste plus que quelques centaines de signatures pour espérer voir une tribune du Stadium of Light porter le nom de Bradley Lowery. Ce garçon de six ans, qui combattait un cancer en phase terminale, était devenu la mascotte de son club de cœur, Sunderland Il est décédé, vendredi . Une pétition a alors été lancée par un admirateur, Chris Collier, afin de rebaptiser la tribune Est de l'enceinte "The Bradley Lowery Stand".L'homme à l'initiative de ce projet a déclaré auque ce geste était «» avant d'ajouter que «» . Collier a fixé le cap des 50 000 signatures pour soumettre la proposition aux dirigeants des. Cela est en très bonne voie, car en moins de quarante-huit heures, la pétition a recueilli près de 49 300 adhésions.