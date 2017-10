Bientôt une ligue canadienne ?

LG

Félicitations, c’est une Ligue.La(CPL) pourrait bientôt naître, d’après. A l’heure où les clubs canadiens sont contraints de jouer dans le championnat des Etats-Unis , le projet d’une CPL a été approuvé par la fédération nationale de soccer (ACS).Bien qu’il n’y ait à cette heure que deux villes, Hamilton et Winnipeg, qui se sont annoncées participantes, la fédération nationale a déclaré via son tout nouveau président Steve Reed que dix autres villes étaient intéressées, et que le championnat pourrait être lancé lors de l’année 2018., a félicité Steve Reed, fervent supporter d’une CPL.L’établissement d’une CPL permettra également aux clubs canadiens de se qualifier pour la Ligue des champions CONCACAF sans passer par ce que l’on appelle le «» , sorte de tournoi à cinq équipes qui détermine quel sera le représentant continental du soccer canadien. Les clubs canadiens ne peuvent en effet pas se qualifier pour la Ligue des Champions Concacaf via la MLS.Il était temps.