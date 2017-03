Bientôt la vidéo dans le football anglais ?

0

Ils ont beau avoir inventé le football, ils ne sont pas toujours les premiers à innover.Après la Belgique et l' Allemagne , l' Angleterre a déposé une demande auprès de l'IFAB pour tester l'arbitrage vidéo. Alors pas de panique, on ne verra pas tout de suite les hommes en noir sortir du terrain pour vérifier sur un écran que Zlatan Ibrahimovic a bien donné un coup de coude dans le nez de son adversaire, mais en tout cas, c'est la direction que souhaitent prendre les instances dirigeantes du football anglais.La première expérimentation pourrait avoir lieu lors du Community Shield de cette année et la saison prochaine, lors des matchs de FA Cup.Selon des informations rapportées par le, une autre expérimentation pourrait se développer en parallèle afin de faire considérablement évoluer le cours du jeu : en plus de l'assistanat vidéo, on réfléchit à l'hypothèse de faire évoluer le rôle du capitaine d'équipe afin que celui-ci devienne l'interlocuteur exclusif de l'arbitre, ce qui permettrait d'augmenter l'importance du rôle de capitaine et d'autre part, de diminuer les risques de contestation.Porter le brassard ne servira donc plus seulement à échanger des fanions.