Bientôt l'arbitrage vidéo en Espagne

De conservateur à précurseur : c'est le tournant qu'est en train de prendre le championnat espagnol.Jusqu'à présent, la Liga était le seul grand championnat européen à ne pas avoir adopté la «» . Un dispositif qui permet, à l'aide de la vidéo, de déterminer si le ballon a franchi ou non la ligne de but.Et comme souvent, une polémique aura été nécessaire pour sortir de ce statu quo. En l'absence de la technologie nécessaire, ce week-end, le Barça a vu un but valable être refusé par l'arbitre. Tenus en échec (1-1) par le Betis , les Catalans ont fortement critiqué l'arbitrage. Une situation embarrassante pour la ligue espagnole qui a décidé de prendre les devants.» , a martelé Javier Tebas, le président de ligue espagnole, dans une interview àSi le projet est validé, il permettra de recourir à la vidéo afin de déterminer avec certitude si le ballon a franchi la ligne, mais elle pourra aussi être utilisée pour d'autres phases de jeu comme lors d'un penalty ou d'un carton rouge.Depuis que la FIFA a autorisé l'arbitrage vidéo « à titre expérimental » , plusieurs autres championnats ont annoncé la mise en place de cette nouvelle technologie. En Allemagne et en Belgique , elle devrait même voir le jour dès la saison prochaine.Arbitrage vidéo, à qui le tour ?