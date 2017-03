Bientôt des Chinois au Bétis ?

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De la muraille de Chine aux remparts de Séville.L'empire du milieu continue de faire son marché européen. Dernière cible en date : le Bétis Séville. Selon les informations de la radio Canal Sur, le directeur général du club, Ramón Alarcón, s'est récemment rendu en Chine pour tenter de démarcher de potentiels investisseurs. Et il semblerait qu'un groupe, dont l'identité n'a pas été révélée, serait prêt à injecter 160 millions d'euros pour racheter l'entièreté des parts du club.Une somme que le conseil d'administration et certains supporters accueilleraient avec plaisir, vu les difficultés sportives et financières du Bétis. Mais le rachat pourrait se heurter à la réticence de certains investisseurs qui rechignent à céder leurs parts, à commencer par Manuel Ruiz de Lopera. Toujours selon Canal Sur, celui-ci possède 30% du capital et vise la reprise de la direction à moyen terme, comme le rapporte le siteOn n'a pas fini de s'ennuyer.