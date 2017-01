Bientôt des Chinois à Mouscron ?

0

JD

Les yuans de la Chine ne font pas que dans le bling-bling.Dans le football européen, on trouve des investisseurs chinois de Sochaux à l' AC Milan , en passant par Aston Villa et Grenade pour ne citer que ces exemples. Chaque destination, qu'elle soit clinquante ou non, a son lot de particularités qui intéressent les businessmen de l'Empire du milieu pour des raisons bien spécifiques.Dès lors, rien de surprenant d'apprendre que le groupe Suning, qui détient près de 70% de l' Inter Milan , souhaite racheter le Royal Excel Mouscron pour environ neuf millions d'euros. Un an et demi après être (officiellement) passé sous pavillon maltais, le club wallon pourrait de nouveau changer de propriétaire. Évidemment, le géant chinois de la distribution n'arriverait pas avec un réel projet sportif, mais plutôt avec une belle idée derrière la tête. En effet, l'idée des futurs dirigeants serait de constituer un réseau de clubs-relais – comme l'a fait Roland Duchatelet – qui serviraient de vitrines pour des joueurs étrangers.Une stratégie qui explique également l'existence de pourparlers avec l'équipe de Gil Vicente , au Portugal . En effet, la législation lusitanienne, relativement souple en matière de naturalisation de joueurs sud-américains, pourrait servir, tout comme la Belgique , qui bénéficie de règlements similaires, fonctionnant également pour les joueurs chinois.Le rayonnement de Mouscron pourrait donc s'accroître. Jusqu'à présent, la ville accueillait le siège social des chips Croky qui ont donné leur nom à la Coupe de Belgique il y a deux saisons.