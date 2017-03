Bientôt des caméras sur les arbitres amateurs anglais?

0

Non, ce n'est pas une nouvelle forme deUn arbitre du dimanche qui ne s'est jamais fait agresser verbalement ou physiquement, c'est de plus en plus rare. En Angleterre, de plus en plus de témoignages à ce sujet sont repris par la presse, et une campagne sur Facebook lancée par un jeune arbitre, Ryan Hampson, a encouragé plus de 2000 hommes en noir à faire grève ce week-end.Alors qu'elle était réticente à l'idée d'une caméra sur les arbitres pour filmer les éventuelles agressions et avoir des preuves tangibles, la Fédération anglaise semble y penser réellement depuis une rencontre avec ce même Ryan Hampson. Cette solution digitale devrait donc très probablement être discutée ce lundi lors de la réunion du comité des arbitre de la FA, affirme leDes mesures avaient déjà été prises par la Fédération depuis les premières plaintes de Hampson, comme l'accompagnement psychologique des arbitres qui sont agressés, mais ce n'était pas encore assez pour les hommes concernés.L'idée d'une caméra sur les arbitres a également été soutenue par un ancien officiel de Premier League, Mike Cairns, qui siffle désormais sur les pelouses amateurs : «, affirme-t-il.. »Une période de consultation est prévue et après discussion au sein du comité des arbitres de la FA, cette caméra pourrait aussi arriver sur la table de l'association des arbitres anglais professionnels pour, pourquoi pas, être ensuite à l'agenda de l'International Football Association Board, qui dicte les règles du football.Si on ne peut même plus insulter l'arbitre quand il ne siffle pas péno...