Bielsa veut Ferland Mendy

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Entre gagner des titres et faire progresser des latéraux répondant au nom de Mendy, Bielsa a fait son choix.Meilleur arrière gauche de Ligue 2 cette saison, Ferland Mendy est l'un des joueurs les plus convoités de ce mercato par les clubs de Ligue 1 comme Marseille, Lyon, Bordeaux et maintenant Lille. Selon Marcelo Bielsa serait convaincu du potentiel du Havrais et ferait le forcing en interne pour que le LOSC le signe.Avant de filer à Tottenham dans deux ans pour 78 millions d'euros.