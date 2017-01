Bielsa se rapproche de Lille

0

Cet été, la rumeur de son retour à Marseille avait ému bien des supporters de l'OM, mais c'est bel et bien à Lille que Marcelo Bielsa devrait retrouver la Ligue 1.Depuis l'annonce du rachat du LOSC par Gérard Lopez, des contacts entre le technicien argentin et le club nordiste sont évoqués. En novembre dernier, le licenciement de Frederic Antonetti avait même relancé les rumeurs concernant une éventuelle arrivée d'. Oui mais voila, depuis, silence radio, rien ne filtre et Patrick Callot s'est installé sur le banc lillois. Peut-être pas pour longtemps. Selon les informations de la rédaction de Lille serait toujours en discussion avec l'ancien coach de Bilbao. Des négociations qui seraient en bonne voie et qui laisseraient même présager des débouchés positifs.Présent sur le plateau de l'émission, Sébastien Corchia a évidemment été interrogé sur le sujet : «Avec Bielsa, personne ne sait jamais rien à l'avance.