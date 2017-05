Bielsa : « Le foot du futur c'est... »

AS

Quand le maître parle, on se tait et on écoute. Marcelo Bielsa était samedi en Belgique pour donner une conférence sur le football devant un parterre d'entraîneurs acquis à sa cause. L'Argentin a notamment évoqué les problématiques de formation : «Le prochain entraîneur du LOSC a également exposé ses idées pour développer un football offensif de qualité : «À la suite de ces belles paroles,a filé au stade Raymond-Kopa pour voir un Angers Montpellier sans enjeu. Comme quoi, la vie, c'est aussi des plaisirs simples.