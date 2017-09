Bielsa est-il un robot ?

MB

Festival. Marcelo Bielsa était en forme jeudi, à deux jours du déplacement d'un LOSC ballonné (16) à Guingamp . Interrogé sur la présence de nombreux entraîneurs étrangers sur les bancs de Ligue 1 cette saison, l'entraîneur argentin a d'abord fait une petite courbette à ses confrères français : «» Qui Marcelo ? Loïc Amisse ? Laurent Banide ? Elie Baup ? Non : «» , a répondu Bielsa face à la presse.Mais le plus surprenant est peut-être ailleurs car Marcelo Bielsa a confié avoir analysé plus de 120 joueurs pour son mercato estival à partir des propositions de son directeur sportif, Luis Campos . Précision : «» Hop, on pose le problème : si Bielsa a regardé 15 vidéos par joueur, cela nous donne donc un total de 1800 rencontres visionnées depuis sa nomination en février dernier. Soit, 162 000 minutes de foot ce qui correspond à 112,5 jours de visionnage sans dormir. Depuis l'officialisation de l'arrivée de Marcelo Bielsa au LOSC , 215 jours se sont écoulés et si l'on compte les heures de sommeil, les matchs, les entraînements, les conférences de presse, les dîners... Si on écarte l'hypothèse que Bielsa est une création de l'US Robots, est-ce vraiment possible ?Vous avez quatre heures. Et pendant ce temps-là, l'Argentin aura visionné trente-huit matchs de Gaël Danic