Bielsa attendu lundi à Lille

Celui que tout le monde attend.Futur entraîneur de Lille, Marcelo Bielsa devrait être à Luchin lundi prochain au plus tard, nous apprend. Le coach argentin était à Barcelone jeudi dernier, où il a rencontré Luis Campos, le directeur sportif du LOSC, Gérard Lopez, le nouveau propriétaire, et Marc Ingla, le directeur général. Pour respecter le travail de Franck Passi ne se présentera pas publiquement avec le club. Il sera à Camphin-en-Pévèle, petite commune du Nord, pour observer quatre jeunes de la CFA. Il va également commencer à planifier la reprise officielle, le 19 juin.Si à l'OM, il avait réussi à faire de Brice Dja Djédjé un bon joueur de foot, on a hâte de voir ce que cela va donner avec Eder