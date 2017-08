Bielsa : « 30 ans que je reçois les mêmes attaques de la presse »

1

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» rendu fou par la presse, on aura tout vu.Passablement agacé par les récurrentes questions des journalistes sur la fragile condition physique des joueurs du LOSC et sur le contenu de leur préparation d'avant-saison, Marcelo Bielsa a pris le temps de répondre à l'un d'entre eux, ce vendredi en conférence de presse. «a-t-il tancé.Fragilisé par un début de saison en demie-teinte, l'effectif nordiste souffre en premier lieu des blessures répétées de ses titulaires. Le 13 août dernier face à Strasbourg Kévin Malcuit et Thiago Mendes avaient été contraints de sortir dans les 20 premières minutes, propulsant les Dogues vers une claque inattendue (0-3). Après avoir expliqué, photos à l'appui , que ces lésions n'étaient que malencontreuses, l'entraineur argentin a cette fois-ci dû faire face à une nouvelle vague de questions sur la blessure aux adducteurs de Yassine Benzia , dimanche dernier contre Caen (défaite 0-2). «Des déclarations qui ne l'ont pas empêché de poser sur ses épaules toute «» des mauvais résultats récents du club. Et dans les yeux, s'il vous plaît.