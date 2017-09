Bibiana Steinhaus dans le grand bain dès ce week-end

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Selonet, le week-end à venir verra la première femme arbitrer un match dans l’un des cinq grands championnats européens. Dimanche à 15h30, Bibiana Steinhaus, fonctionnaire de police, sera au sifflet pour mettre au pas les joueurs du Hertha Berlin et du Werder de Brême.Si ce dimanche constitue son grand jour en Bundesliga masculine, Mme Steinhaus a foulé les pelouses d’une finale de Ligue des Champions, une de Jeux Olympiques et une de Coupe du Monde, toutes féminines. Rien que ça.À 38 ans, celle qui est déjà surnomméearbitre également régulièrement de la seconde division masculine allemande depuis plus de dix ans. Un grand pas franchi, donc, pour l’émergence de l’arbitrage féminin en Europe.À défaut de pouvoir coller des prunes sur le terrain, elle aura au moins la possibilité de délivrer des biscottes.