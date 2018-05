Bettoni, le chauve qui murmurait à l'oreille du chauve

Fidèle bras droit et ami de Zinédine Zidane depuis plus de vingt ans, David Bettoni joue un rôle clé dans les récents succès madrilènes sur la scène continentale. L’entraîneur adjoint du Real, qui cultive l’art de la discrétion, pourrait remporter sa troisième coupe d’Europe.

« Zidane lui fait une confiance aveugle »

Un rôle essentiel dans la préparation tactique

Par Maxime Feuillet

Propos d'Alberto Piñero recueillis par MF

Non, les crânes chauves du monde du football ne sont pas uniquement présents dans le corps arbitral français. Tony Chapron, Bartolomeu Varela et Antony Gautier pourraient ainsi être sérieusement concurrencés sur le plan capillaire par une autre triplette, qui officie quant à elle sur le banc de touche de Santiago- Bernabé u. Derrière Zinédine Zidane , illustre crâne dégarni depuis 2005, Antonio Pintus , préparateur physique des Meringues et David Bettoni trimballent eux aussi leurs boules à zéro sur le bord des pelouses espagnoles et européennes. Dans l’ombre de Zizou depuis leurs débuts communs au centre de formation de l’AS Cannes dans les années 90, Bettoni, l’ami et fidèle lieutenant, aura l’occasion, ce samedi soir à Kiev, de remporter une troisième coupe aux grandes oreilles d’affilée en tant qu’entraîneur adjoint du Real Madrid . Un rôle loin des projecteurs, qui convient parfaitement à sa nature et dans lequel cet amoureux de la tactique excelle depuis janvier 2016. Zinédine Zidane s’est montré ferme. Alors que les dirigeants madrilènes voulaient l’associer à l’Argentin Santiago Solari, ancienne gloire du Real, sur le banc merengue, le tacticien français avait été implacable : son entraîneur adjoint sera David Bettoni , son fidèle bras droit, qu’il avait fait venir au club en 2013, après avoir hérité du poste d’adjoint de Carlo Ancelotti . D’abord superviseur des adversaires du Real, Bettoni prend du galon et devient l’assistant de Zizou sur le banc de la Castilla en 2014. Les deux hommes peaufinent leur complémentarité à la tête de la réserve de la Maison Blanche et se voient confier les clés de l’équipe première à la suite du renvoi de Rafa Benitez en janvier 2016.» , explique alors Zidane à son propos lors de ses premières conférences de presse en tant qu’entraîneur du Real. «, avance de son côté Alberto Piñero, journaliste espagnol qui suit le Real Madrid au quotidien. Guy Lacombe , formateur des deux hommes à l’AS Cannes puis tuteur de leur formation au BEPF (Brevet d’entraîneur professionnel de football) connaît lui aussi parfaitement ce duo : «Et les deux hommes réussissent pour le moment à merveille leurs débuts dans le grand bain avec déjà deux Ligue des champions, un championnat d’ Espagne et deux coupe du monde des clubs au compteur. Des succès dans lesquels Bettoni joue un rôle clé. Spécialiste du domaine tactique, le natif de Saint-Priest en région lyonnaise distille ses conseils à Zidane, prépare les séances d’entraînement, étudie les adversaires à l’aide de longues séances vidéos et met en place les stratégies sur coups de pied arrêtés. «, analyse-t-il pour le site Actufoot.Un travail dans l’ombre, loin des projecteurs et des paillettes réservées aux stars du vestiaire madrilène. «, témoigne Alberto Piñero.» En deux saisons et demie passées dans le staff du Real, Bettoni n’a fait parler de lui qu’à une seule reprise, en février 2016, pour une histoire de licence d’entraîneur que lui avait retirée la Fédération espagnole. L’affaire avait été rapidement réglée par l’état-major merengue, sous l’impulsion de Zidane et Bettoni avait pu reprendre son siège sur le banc du Real, juste à côté de ses sosies capillaires.