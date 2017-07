BetStars - Le site de paris sportifs de PokerStars - Notre avis détaillé !

Comme son ennemi juré Winamax, PokerStars a décidé de se lancer dans les paris sportifs. Après des débuts à l'international, BetStars a vu sa version française ouvrir pour l'Euro 2016

le Bonus deest un Bonus de 30€ pour seulement 10€ pariés. Le principe est simple : vous déposez et pariez 10€ chez BetStars sur n’importe quel sport et n’importe quel type de pari ayant une côte supérieure ou égale à 1.50. Que votre pari soit gagnant ou perdant, BetStars vous créditera 3 paris gratuits de 10€ sous 48 heures.offre des cotes similaires à la majorité des autres sites de paris sportifs. Pour l'instant, les cotes BetStars sont dans la moyenne du marché.propose désormais 14 sports : le foot, le rugby à XV, le basket-ball, le tennis, le baseball, le hockey, le volley, le foot américain, la boxe, le cyclisme, le golf, les sports mécaniques, le rugby à XIII, le snooker et le water-polo. A noter que BetStars offre aussi les options Cash Out qui permet de récupérer l'argent de son pari avant l'issue du match parié, et Spin&Bet qui permet de remporter jusqu'à 10 fois plus en tournant une roue avant de placer son pari.La version française deressemble à ses cousines italienne et anglaise. Elle est claire, dispose d'un design chatoyant et respecte la charte graphique toujours très classe de PokerStars.Le Live deest une belle surprise. Dès son démarrage, le site a proposé un Live fourni en matchs et en paris, muni également d'un petit terrain qui permet de suivre le match sous forme de schéma.En cas de problème, litige ou question à poser,peut être contacté par formulaire et par mail, mais 24h/24 et 7j/7.Formulaire : directement sur le siteEmail : support@betstars.fr