Beşiktaş, qualifié, laisse une chance à Monaco

Beşiktaş (4-3-3) : Fabricio - Gönül, Pepe, Tošić, Adriano - Hutchinson, Arslan, Talisca - Quaresma, Tosun, Babel



Porto (4-3-3) : Sà - M. Pereira, Felipe, Marcano, Telles - Oliveira, Danilo, Herrera - Aboubakar, Brahimi, R. Pereira

FC

Douze minutes. C'est le temps durant lequel l'AS Monaco a été éliminée de la Ligue des Champions.Car le constat était simple : si Porto l'emportait sur le terrain de Beşiktaş, la Principauté ne pouvait plus rattraper les deux équipes en tête du groupe. Or, les Portugais ont ouvert le score à la demi-heure de jeu par Felipe (grâce à une belle combinaison sur coup-franc)... avant de se faire reprendre douze minutes plus tard, Talisca égalisant en faveur des Turcs.Si la partie s'est achevée sur ce résultat nul (1-1), chacun des clubs (qui ont tenté 18 frappes en tout) auraient pu l'emporter. Les grosses occasions ont en effet été nombreuses, Sà étant notamment obligé de sortir le grand jeu face aux attaquants locaux. Sa barre transversale l'a même sauvé après un joli numéro de Babel.Ce point qualifie donc Beşiktaş, assuré de finir premier du groupe (quatre points d'avance sur son adversaire du jour, deuxième de la poule). Et envoie un signal au Rocher, cinq unités derrière Porto.