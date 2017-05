Besiktas champion de Turquie

KC

Une belle manière de valider son titre.Ce dimanche en fin d'après-midi, le Besiktas Istanbul se déplaçait à Gaziantepspor pour le compte de la 33et avant-dernière journée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes de Senol Gunes ont mis les formes pour repartir avec les trois points.Parfaitement servi par Özyakup, Ryan Babel ouvre le score dès la sixième minute. Une demi-heure plus tard, les deux hommes échangent leurs rôles pour inscrire le but du break. Et en seconde période, c'est le Brésilien Talisca qui se régale en signant un doublé, pour entériner la victoire 4-0 des siens.Avec quatre points d'avance sur le deuxième Basaksehir , le Besiktas conserve officiellement son titre de champion de Turquie à une journée de la fin du championnat.