Bert van Marwijk nommé sélectionneur de l'Australie

Un finaliste du Mondial pour contrer les Bleus.La Fédération australienne a choisi d'installer sur le banc de la sélection le Néerlandais Bert van Marwijk . La place était vacante depuis fin novembre et le départ d'Ange Postecoglou, qui n'avait pas convaincu lors des barrages face au Honduras malgré la qualification. La mission de Bert van Marwijk est donc aujourd'hui au minimum d'extirper lesd'un groupe plutôt ouvert ( France Danemark et Pérou ).À la tête deslors de leur faste campagne 2010, le technicien de 65 ans est passé auparavant par le Borussia Dortmund , le Feyenoord et Hambourg, alors qu'il occupait jusqu'à l'an dernier le poste de sélectionneur en Arabie saoudite. Une expérience qui devrait lui permettre de s'acclimater assez rapidement.Bert aux grands pieds.