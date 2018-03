Bert Patenaude, à jamais le premier

Les États-Unis et le Paraguay s'affrontent aujourd'hui en amical. Il y a 88 ans, lors de cette même affiche, l’attaquant américain Bertrand « Bert » Patenaude devenait le premier joueur à inscrire un triplé lors d’un Mondial. Peu de gens l’ont vu, et encore moins s’en souviennent. Ce triplé sera validé 76 ans après les faits, la FIFA, déjà en avance sur son temps, ayant d'abord attribué son deuxième but à un coéquipier.

112 buts en 114 matchs pour ce maçon et peintre en bâtiment

Une passe D’historien

Par Romuald Gadegbeku, à New York

Des rives de l’Hudson jusqu’à Montevideo, dix-huit jours d’un voyage houleux en guise de qualification pour la première Coupe du monde. En 1930, la FIFA invite toutes ses nations affiliées au Mondial en Uruguay . Les meilleures équipes européennes ( Angleterre Italie notamment) le désertant pour s’éviter un trop long voyage en bateau, seuls treize pays y prennent part. Les Ricains, eux, arrivent modestes, mais rentrent au pays en héros malgré une défaite (6-1) en demi-finales face à l’ Argentine . Avant ça, lors de leur premier match de poule, ils atomisent la Belgique (3-0). Et lors du second, remporté sur le même score face au Paraguay dans l’Estadio Gran Parque Central de Montevideo, l’un des seize joueurs duentre dans l’histoire. Il a 20 ans et un patronyme québécois : Bert Patenaude.Ce 17 juillet 1930, Patenaude a la patte chaude et devient le premier joueur à inscrire un triplé en Coupe du monde. Mais pendant des années, dans les livres d’histoire, c’est l’attaquant argentin Guillermo Stábile, finaliste et meilleur buteur de la compétition (8 buts), qui sera considéré comme le premier auteur de cette prouesse. Deux jours après Patenaude, l’ancien buteur du Genoa inscrit un triplé lors de la victoire (6-3) de l’face au Mexique . Le litige vient du deuxième but de Patenaude face au Paraguay . Le rapport du match indique qu’il a été inscrit par Tom Florie, le capitaine américain. Pour d'obscures raisons, la FIFA l’attribue pour sa part à Aurelio González, qui aurait marqué contre son camp. Bert Patenaude devient alors un buteur oublié pour longtemps, et par presque tous.Pas par ceux qui comptent. «» , raconte Bertrand Patenaude Jr, 85 ans, fils du buteur, et qui réside toujours à Fall River, dans le Massachusetts, la ville où son père a vu le jour. C’est avec le club semi-pro de sa ville, les Fall River Marksmen, que Patenaude père connaît ses plus belles heures, marquant 112 fois en 114 matchs, remportant l’US Open Cup (la Coupe des États-Unis) en 1930. Il jouera sous six autres maillots jusqu'en 1936, demeurant un tireur d’élite. Le bilan de sa carrière en club ? 176 buts en 178 matchs. Bertrand Jr a rarement eu la chance de voir évoluer son père, alors il se le remémore par séquences, la mémoire devenant capricieuse : «» Une mentalité qu’il exporte dans la vie, dans une ribambelle de jobs allant de maçon à peintre en bâtiment.Il est intronisé au National Soccer Hall of Fame en 1971, trois ans avant sa mort. Bert Jr regrette encore que son paternel n’ait pu voir ce triplé lui être attribué «» . À Fall River, dans cette petite cité tranquille de la côte Est des États-Unis, lede papa ou grand-père a longtemps été tabou lors des repas de famille. «» , raconte Bertrand Patenaude III, 62 ans, maître de conférence à Stanford et petit-fils du buteur. De son enfance, Bertrand, troisième du nom, se souvient que des anciens coéquipiers de son grand-père qu’il croisait évoquaient souvent ce triplé. Une question demeure : comment réattribuer à Patenaude ce but que personne ne peut revoir ? Ce sera grâce à l'histoire, selon la définition du Larousse : «Bien après sa mort, et loin de l’herbe fraîche de Montevideo, Bert Patenaude s’est trouvé un passeur décisif de choix avec Colin Jose. Un historien canadien de 81 ans spécialiste du, qui, par une journée banale de l'hiver 1992, fait sa plus belle découverte. «La Prensal’Estadio de São PauloJose passe un coup de fil à René Courte, son chef de presse de l’époque. Ce dernier lui promet que des «» s’occuperont de l’affaire. Les «» en question prendront leur temps, et ce n’est qu’en 2006 que la FIFA annonce l’attribution de son record à Patenaude, déclarant : «» Bertrand Patenaude III tombe un jour sur cette déclaration, et appelle aussitôt son père pour lui apprendre la nouvelle. «» , raconte celui qui est également devenu historien. On se demande bien d’où lui vient cette passion.