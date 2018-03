Bernd Schuster nouvel entraîneur de Carrasco et Gaitán

6

NB

Début mars, le club de Dalian Yifang était arrivé dans l'élite chinoise gonflé à bloc après les transferts de José Fonte Nicolás Gaitán et Yannick Carrasco.Malheureusement, les choses se sont avérées beaucoup plus compliquées que prévu, et les promus ont bu la tasse lors de leurs trois premiers matchs, soldés par autant de défaites, dont un humiliant 8-0 face à Shanghai SIPG en guise d'accueil dans la division.Pour apprendre aux joueurs à se servir de leurs pieds, les dirigeants de Dalian ont annoncé la signature d'un nouvel entraîneur, l'Allemand Bernd Schuster Ancien coach notamment du Real Madrid , Schuster n'a plus officié depuis un bref flop à Málaga en 2014 (un nul et deux défaites).Qu'à cela ne tienne, entraîner, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas.