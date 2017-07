Bernat absent deux mois

1

AH

Effets secondaires.Blessé dans son orgueil après avoir été balayé par l' AC Milan samedi en amical (4-0), le Bayern Munich ne s'est pas encore remis de la claque reçue qu'un nouveau coup dur frappe les Bavarois. Durant la débâcle, ils avaient perdu Juan Bernat sur blessure. Au contact avec Franck Kessié, le défenseur espagnol s'était écroulé avant de sortir. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Opéré avec succès à Munich, Bernat est atteint aux ligaments de la cheville et sera absent six à huit semaines. Une mauvaise nouvelle pour Ancelotti, qui pourra néanmoins compter sur Alaba et Rafinha pour le suppléer.Apprenant la nouvelle, Carlo Ancelotti se serait contenté d'un simple haussement de sourcil.