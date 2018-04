Bernardoni : « Je vais être comme un dingue devant Paris-Roubaix »

À seulement 20 ans, Paul Bernardoni est encore au début de sa carrière, mais trimbale la dégaine d’un vieux baroudeur. Le gardien de la deuxième meilleure défense de Ligue 2 se met en danseuse entre la bonne saison de Clermont, son chien et sa passion pour le vélo. Entretien bidon d'eau fraîche.

Par Florian Lefèvre

Ce n’était pas du tout prévu ! À la base, j’étais quatrième gardien dans la hiérarchie du début de saison. Je progressais, et le coach, Jean-Marc Furlan , m’a installé comme numéro deux. Denis Petrić s’est blessé et j’ai joué ce match contre Clermont – qu’on a gagné 2-0. Clin d’œil du destin, maintenant, je suis à Clermont. Ce jour-là, je me disais : «» Au coup de sifflet final, c’est un soulagement. En plus, j’avais fait un arrêt plus spectaculaire que compliqué, tout le stade criait, c’était sympa.J’avais déjà signé pro. Mon but, c’était de commencer ma carrière. Mais, à dix-sept ans, je ne m’y attendais pas. Ce que j’aime, à ce poste, c’est qu’il n’y a pas de réelle vérité. On peut entendre : «» , mais Rémy Vercoutre a prouvé le contraire, et il y en a d’autres.Revanchard...Je ne sais pas si c’est le mot, en tout cas, j’avais à cœur de réaliser une belle saison. Je voulais jouer, m’amuser et retrouver cette adrénaline : la musique quand on entre sur le terrain, ne pas réussir à dormir parce qu’on est encore dans le match ! Je me suis dit : «Pour le 19budget de Ligue 2, c’est plutôt pas mal. On a montré qu’on avait une qualité de jeu. La force de l’équipe, c’est l’entente. Même si à Troyes , c’était familial, là, ça l’est encore plus. Il n’y a pas beaucoup de salariés. J’ai rencontré des super personnes. On connaît notre banquier, la secrétaire, tout le monde. Dès qu’on se croise, on prend des nouvelles...On a fait un shooting photo pour un magazine, où je devais plonger. Eh ben, celui qui m’a mis la frappe, c’est Florent, le chargé de communication du club. Parce qu’on avait besoin de lui à ce moment-là, il l’a fait volontiers. Une autre fois, c’est le banquier et l’entraîneur des gardiens du centre de formation qui étaient en train d’installer les panneaux. «» – «» C’est vraiment un club très simple où il y a de l’entraide.À part le temps de jeu, pas grand-chose... Je continue à promener mon chien.C’est un beagle. De base, c’est un chien de chasse, mais moi, je ne chasse pas. C’est mon petit chien de compagnie depuis Bordeaux . Deux jours après l’avoir pris, je partais à l’Euro U19, et c’est ma copine qui s’en est chargé le premier mois. J’ai une relation complice avec lui, je le promène trois fois par jour. Il a une belle vie le garçon.Non, non. En arrivant à Clermont , franchement, j’avais dans l’idée d’être à ce niveau-là du classement. Je m’étais mis une pression, j’avais vu les types à l’entraînement, je sentais qu’il y avait un coup à jouer. On espère finir dans le top cinq. Personne ne nous attend là, mais, dans le groupe, je peux vous dire qu’on va tout faire pour monter.On vivait à Évry, dans l’Essonne, et mes parents – mon père est professeur d’histoire-géographie et ma mère travaille dans un centre social – ont déménagé à Lieusaint, en Seine-et-Marne. Jusque-là, je faisais de l’athlétisme, mais c’était plus faire du sport pour faire du sport. Je me suis inscrit au foot à huit ans, mon père m’a acheté des gants, et c’était parti ! Mon idole, c’était Grégory Coupet. Après, il y a des gardiens comme Van der Sar ou Buffon qui sont exceptionnels.C’est parce que j’étais un grand, tout fin, avec une dégaine pas folle... On a dû me le dire deux, trois fois. Je leur ai répondu : «Pas du tout. Moi, je suis de nature peinture.Ouais, je dis ce que je pense et ça va pas changer s’il y a une caméra. Honnêtement, je pense même qu’on l’a bien gérée cette médiatisation. Aucun scandale n’est sorti en lien avec notre génération. D’une, parce qu’il n'y avait que des bons mecs. Et de deux, on sait gérer nos réseaux sociaux, on a compris que la médiatisation faisait partie du job.Le premier objectif, c’était de se qualifier pour les demi-finales. Et quand on l’a réussi, le coachnous a permis d’aller boire un verre. On devait rentrer à une heure du matin. On est tous partis en ville, ça nous a fait du bien. C’est comme ça que les groupes se soudent.Un moment mythique du Tour ! Le vélo, c’est une deuxième passion. Ça me fait vibrer. Je trouve ça exceptionnel que des mecs repartent à l’avant tous les jours. Les cols, faut les monter, ils sont quand même vachement raides. Ce week-end, il y a Paris-Roubaix, je vais être comme un dingue !Bah, à 13h, je suis devant ma télé. Je suis aussi sur la course en direct sur Twitter. Après, je suis chauvin : je supporte les Français. Bon, c’est sûr qu’une étape de plat sur le Tour de France, c’est un peu chiant... Parfois, je vais promener le chien entre-temps. Mais un Paris-Roubaix, il y a 55 kilomètres de pavés ! Il se passe toujours quelque chose, des bordures...Peter Sagan est bien placé. L’équipe Quick-Step m’a l’air très solide. Mais, j’espère aussi Arnaud Démare, notre champion de France. Ou pourquoi pas Adrien Petit.Ça m’est déjà arrivé d’aller voir une étape. J’ai des cousins qui habitent sur les hauteurs de Chambéry. Une fois, le Tour passait par la descente de Thoiry. Aves ma cousine, on était déguisés sur le bord de la route, dans un virage, pour bien les voir. Ils sont passés à deux centimètres. Je crois que j’avais mis un short Superman.