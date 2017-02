Bernardo Silva élu joueur du mois de janvier

AS Monaco FC

0

👏💪 @BernardoCSilva élu joueur du mois de janvier avec 3️⃣8️⃣% des voix juste devant @FALCAO !!! #TrophéesUNFP pic.twitter.com/1lV1dmSiiN — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 13 février 2017

CP

En gagnant deux rencontres, avant d'aller chercher un match nul au Parc des Princes, les joueurs de Monaco savaient que le vainqueur du titre de meilleur joueur du mois de janvier avait de grandes chances de se trouver dans leur rangs. Mais qui de Falcao, Valère Germain ou Bernardo Silva pour succéder à Maxime Lopez Finalement, le public a jeté son dévolu sur le Portugais. Avec 38% des voix, il devance de peu son coéquipier Falcao (32%) et Alexandre Lacazette (30%). Il faut dire qu'en janvier, le milieu de terrain a frappé fort en plantant trois buts avec notamment un doublé contre l'OM et un but dans les derniers instants contre le PSG . Après le trophée de Thomas Lemar en novembre, c'est la seconde fois qu'un Monégasque est élu joueur du mois cette saison.De bonne augure avant le déplacement à Manchester City en Ligue des Champions ?