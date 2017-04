Bernardo Silva, Cavani, Lacazette ou Verratti ?

0

Les noms des quatre nominés pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 viennent de tomber. Le successeur de Zlatan Ibrahimovic s'appellera Marco Verratti (PSG), Edinson Cavani (PSG), Alexandre Lacazette (Lyon) et Bernardo Silva (Monaco).Si les noms de Cavani et Bernardo Silva font l'unanimité, ceux de Lacazette et de Verratti font déjà débat.Anthony Lopes (Lyon), Baptiste Reynet (Dijon), Kevin Trapp (PSG) et Danijel Subasic (Monaco)Unai Emery (PSG), Jocelyn Gourvennec (Bordeaux), Leonardo Jardim (Monaco) et Lucien Favre (Nice)Kylian Mbappé (Monaco), Thomas Lemar (Monaco), Adrien Rabiot (PSG), Wylan Cyprien (Nice)Eugénie Le Sommer (Lyon), Cristiane Rozeira (PSG), Dzsenifer Marozsan (Lyon) et Shirley Cruz (PSG) Karim Benzema (Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea), Ousmane Dembélé (Dortmund) et Antoine Griezmann (Atlético Madrid)John Bostock (Lens), Rachid Alioui (Nîmes), Adama Niané (Troyes), Benjamin Nivet (Troyes)Bernard Blaquart (Nîmes), Alain Casanova (Lens), Jean-Marc Furlan (Brest), Thierry Laurey (Strasbourg)