Bernard Ross toujours porté disparu

Le 18 octobre dernier, Bernard Ross quittait son domicile familial de Jericho, dans la banlieue d'Oxford, prétextant auprès de sa femme et de ses quatre enfants une visite chez sa sœur, à Londres.Plus d'une vingtaine de jours plus tard, l'homme de 51 ans n'a pas refait surface, ni donné signe de vie à sa famille. Ce qui est bien son droit. Mais l'affaire prend un autre tour, lorsque l'on apprend que l'ancien responsable de la production télévisée de toutes les compétitions de l'UEFA a été diagnostiqué bipolaire, suite à l'incroyable charge de travail qui lui a été imposée durant l'Euro 2016. Incapable de reconnaître la maladie de celui que tout le monde surnomme « Bernie » , l'association chargée d'organiser les compétitions européennes a brutalement licencié Ross après onze années de bons et loyaux services en octobre dernier, après lui avoir pourtant proposé le poste de Directeur de la production télévisée et des services digitaux au matin de la finale de l'Euro, selon un long courriel que Jacinta, son épouse, nous a adressé.D'après Interpol, Bernie serait actuellement dans le sud de la France. Après être passé par Calais, le quinquagénaire aurait pris un train de Paris à Marseille, et aurait été aperçu à Grasse le 31 octobre. Des nouvelles rassurantes, si ce n'est que personne ne sait dans quel état d'esprit il se trouve, les troubles bipolaires étant rythmés par des épisodes de dépression aigüe. Et l'homme risque de rapidement manquer de médicaments, ce qui inquiète au plus haut point sa famille et ses proches.Bernie est totalement bilingue anglais / français. Si vous avez croisé sa route en France ou ailleurs (il aurait possiblement transité par la Suisse), merci de vous manifester auprès de la police britannique en appelant le 00 44 1865 511980.