Bernabéu et Camp Nou, les premières fois

Avec un format qui annihile presque toute chance d’exploit, la Copa del Rey sert avant tout les intérêts des grands d’Espagne. Malgré tout, les clubs de seconde zone qui affrontent FC Barcelone et Real Madrid peuvent se targuer de fouler les pelouses du Camp Nou et du Santiago Bernabéu. Retour sur ces premières fois avec quelques témoins privilégiés.

Tirer le Barça ou le Real ? « Le rêve de tous les petits clubs »

Kike Alcazar : « Ce qui m'a le plus marqué, c'est la taille des vestiaires »

Loin des strass, des paillettes et de la Liga Santander, les divisions inférieures d’ Espagne regorgent de pensionnaires. Vingt-deux fanions en Segunda Division couplés à pas moins de quatre-vingts équipes pour le troisième échelon composent les deux antichambres de Primera et participent, chaque année, à la Copa del Rey, compétition qui ne rassemble pas, comme c’est le cas outre-Pyrénées, tous les clubs du pays. Avec son format aller-retour, la Coupe mise sur les duels à répétition du FC Barcelone et du Real Madrid pour attirer un maximum de téléspectateurs et gonfler ses droits télé. Autant dire que les deux clubs qui tirent les bouleseten seizièmes de finale, tour d’entrée des membres de Liga, s’attendent à enregistrer une taule, mais aussi «» , dixit Ruben de la Barrera, entraîneur de la Cultural y Deportiva Leonesa, en déplacement ce mercredi dans l’antre de Chamartin, au journal local: «(1-7 pour le Real, ndlr).Quelques centaines de kilomètres plus loin, au nord-est de la péninsule ibérique, le Camp Nou fait autant rêver les clubs anonymes des championnats nationaux que le Santiago Bernabé u. Tant par la taille que par leur histoire, ces deux monstres de béton rendent «» , se rappelle Jairo Caballero, ancien joueur de Villanovense avec qu’il a foulé la pelouse barcelonaise lors de la précédente édition de la Copa del Rey. «, embraye l’actuel milieu de terrain du CD Alcala.» De fait, ce format aller-retour ne laisse aucune place aux exploits, ou presque. Mis à part le fameux Alcorconazo, épisode qui a vu le Real de Pellegrini se faire sortir, humilié, par le modeste fanion de la banlieue madrilène, aucune autre prouesse ne sort du lot., analyse à sa manière Kike Alcazar, ancien joueur de l’ Olimpic de Xativa qu’il préside désormais.» Éliminé par le Real Madrid lors de l’édition 2013/14 après un nul à l’aller et une courte défaite 2-0 au retour, le club de la communauté valencienne fait, encore aujourd’hui, la fierté de ses: «» Résultat des comptes, ce sont désormais pas moins de deux maillots blancs immaculés qui trônent dans le salon du président de l’ Olimpic de Xativa. Même son de cloche chez Jairo Caballero, pour qui «» ., hallucine encore aujourd’hui Kike Alcazar.» Entre des douches au format piscine, des casiers ultra-sophistiqués et un espace «» , selon Jairo Caballero, l’opulence caractérise les arcanes des antrescomme. «, rejoue l’ancien joueur de Villanovense.» Bref, cet environnement est totalement étranger aux modestes joueurs de Segunda B qui, lorsqu’ils ont la chance d’évoluer dans ces enceintes, ne sont pas loin «» , pour Kike Alcazar : «