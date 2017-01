0

Le SCO continue de se renforcer ! Kévin Bérigaud est prêté (avec OA) par le @MontpellierHSC jusqu'à la fin de la saison ! #BienvenueKevin pic.twitter.com/NoOWYkOmbn — Angers SCO (@AngersSCO) 3 janvier 2017

Après deux saisons et demie à Montpellier, Kévin Bérigaud va quitter le MHSC. L'ancien attaquant d'Évian Thonon Gaillard va tenter de se relancer à Angers, où il a été prêté pour six mois avec option d'achat. Dans l'Hérault, l'attaquant ne s'est jamais imposé, et n'a disputé que six matchs en tant que titulaire cette saison.À noter que led'Angers a tenu à préciser les stats du joueurs : «» . Drôle de sens de l'hospitalité.