Beric débarque à Anderlecht

Le Roi Robert Quelques pions, pas mal d'espoirs et une grave blessure, voilà comment on peut résumer les deux saisons de Robert Beric à l' ASSE . On aurait aimé le voir faire une campagne pleine sous la liquette stéphanoise, mais Oscar Garcia n'est visiblement pas un admirateur du profil de l'attaquant slovène. Pas de quoi démoraliser l'ancien du Rapid Vienne qui mettra cette saison son épée au service du RSC Anderlecht . Le prêt d'une saison du joueur de 26 ans ne comprend pas d'option d'achat.