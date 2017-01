Bergerac sort Lens, Lille passe de justesse

Bergerac a créé l'exploit du jour face à Lens. Dominateurs, cohérents et plus volontaires, le club du Périgord passe sans problème au prochain tour (2-0). Mais la magie de la Coupe n'est pas pour tout le monde. Le Poiré-sur-Vie s'incline contre Strasbourg, comme Sarreguemines contre Niort. Mais heureusement que les petits étaient là, pendant que les clubs de L1 donnaient peine à voir, malgré les qualifications de Bordeaux, Lille et Lorient à l'arraché.

0