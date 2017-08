Berahino recherche des supporters pour lui offrir son maillot

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si vous croisez cet individu, n'agissez pas seul et contactez Sadio Berahino.Le joueur de Stoke City Saido Berahino a lancé un appel un peu particulier sur ses réseaux sociaux. Pas de demandes deou de RT, mais l'attaquant de vingt-quatre ans veut retrouver des supporters.Victorieux 1-0 contre Arsenal, lesont donné beaucoup de plaisir à leurs fans à tel point que l'un d'eux s'est retrouvé par terre dans la précipitation de la célébration du but. Passeur décisif sur le but de Jesé, Berahino a donc été par marqué par cette scène et cherche à retrouver ces supporters afin de discuter et lui offrir un maillot dédicacé pour «Un autre appel a lui aussi été lancé par l'AS Monaco qui a perdu un dénommé Kylian depuis deux semaines dans les travées de Gaston-Gérard