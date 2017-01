Berahino file à Stoke

0

🗣 'Let's make some memories'@SBerahino has a message for all you #SCFC fans🔴⚪️🔴⚪️🔴 pic.twitter.com/m0zWvtIb5f — Stoke City FC (@stokecity) 20 janvier 2017

Bordel.L'histoire dure depuis un peu moins de deux ans. Deux ans de rumeurs, de négociations et de bras de fer. Cette fois, Saido Berahino va enfin quitter West Bromwich Albion , son club formateur, pour Stoke City . L'affaire a été conclue dans la soirée de vendredi contre un chèque de quatorze millions d'euros et sur un contrat de cinq ans et demi.Espoir du foot anglais, Berahino n'a disputé que quatre rencontres de Premier League cette saison pour trois buts. La faute à une confiance perdue avec Tony Pulis , à un caractère de cochon et à un physique capricieux.Nouveau look pour une nouvelle vie.