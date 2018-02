Benzema-Zidane, jusqu'à ce que la mort les sépare

Buteur à seulement deux reprises en championnat cette saison, Karim Benzema traverse actuellement sa plus grosse crise offensive depuis le début de sa carrière. Et pourtant, Zinédine Zidane continue de le soutenir tout en refusant de recruter un nouvel attaquant. Une stratégie risquée, alors que Zizou joue peut-être sa tête face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions.





488

Levante Real Madrid La Liga Santander Diffusion sur

Deux buts en Liga

Zidane veut gagner avec Benzema ou mourir avec lui

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

00h01. Le mercato hivernal vient à peine de fermer ses portes quand Bodo Illgner, ancien portier de la Maison-Blanche, s’empare de son téléphone et balance son avis sur Twitter au sujet du non-mercato du Real Madrid : «» En un tweet, le champion du monde 1990 a parfaitement résumé le sentiment des millions de supporters du Real Madrid à travers le monde. Alors que le nom de Mauro Icardi a été murmuré dans les dernières heures du mercato, le Real Madrid n’a finalement pas souhaité recruter de numéro 9 cet hiver et Karim Benzema va donc jouer six nouveaux mois sans concurrent dans les pattes, Borja Mayoral étant encore trop tendre pour espérer gratter une place de titulaire. Un choix fort assumé par Zinédine Zidane qui avait déjà renoncé cet été à combler le départ d’Álvaro Morata du côté de Chelsea , clamant haut et fort que Karim Benzema est son titulaire au poste.Et pourtant, d’un point de vue statistique, la saison dernière de Karim Benzema ne méritait pas forcément un tel traitement de faveur de la part du double Z. Auteur de onze petits buts en championnat, l’attaquant français avait ainsi vécu sa deuxième saison la moins prolifique depuis ses débuts au Real Madrid en 2009. Mais là encore, Zizou avait préféré voir le verre à moitié plein en s’accrochant à la faculté de KB9 à combiner avec ses coéquipiers et à son rush fantastique contre l’Atlético en demi-finale retour de Ligue des champions : «Des arguments qui faisaient sens en mai 2017, beaucoup moins en février 2018 où Álvaro Morata porte désormais le bleu de travail et CR7 sort d’une petite traversée du désert en championnat. Face à cela, KB9 aurait pu (dû ?) répondre par une avalanche de buts. Et ainsi montrer qu’il a les épaules pour s’emparer du costume de buteur du Real Madrid (comme le suggère le numéro 9 floqué sur son maillot), lorsque celui-ci n’est plus sur celles de Cristiano Ronaldo . Il n’en a rien été, Karim Benzema ayant fait trembler les filets à seulement deux reprises en championnat, soit autant que le tant moqué Konstantinos Mitroglou à l'OM.Des chiffres qui ne plaisent pas au public exigeant du Santiago-Bernabéu qui profite de chaque remplacement de Karim Benzema pour lui montrer son mécontentement par une multitude de sifflets. À la colère des supporters s’ajoutent les mots crus des journalistes espagnols, comme ceux deaprès la défaite du Real Madrid face à Barcelone en décembre dernier (0-3) : «(les 2 buts en Liga, ndlr)Heureusement pour lui, Karim Benzema peut compter sur le soutien inconditionnel de son «» Zinédine Zidane qui ne cesse de prendre sa défense à chaque conférence de presse, comme celle avant la finale du Mondial des clubs face à Grêmio : «» Et au Real Madrid, la mort (sportive) peut se résumer à une défaite face au Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de Ligue des champions. Défaite qui pourrait alors être fatale à Zinédine Zidane et, par conséquent, à Karim Benzema ?